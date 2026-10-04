Самбист Денис Кулигин из Барабинска выиграл первенство мира

В решающем финальном поединке Денис сошелся на ковре с представителем Республики Беларусь Артемом Ковтюхом.
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