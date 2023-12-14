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Народные способы лечения простуды могут быть опасными для здоровья

Народные способы лечения простуды могут быть опасными для здоровья

Народные способы лечения простуды могут быть опасными для здоровья, сообщают “Известия”. Специалисты отмечают, что многие народные средства, которые традиционно считаются эффективными при простуде, могут стать причиной различных осложнений.

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