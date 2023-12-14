Народные способы лечения простуды могут быть опасными для здоровья, сообщают “Известия”. Специалисты отмечают, что многие народные средства, которые традиционно считаются эффективными при простуде, могут стать причиной различных осложнений.
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