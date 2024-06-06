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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вингер ПСВ Лосано перейдет в «Сан-Диего». Контракт вступит в силу с 2025 года

Вингер подписал с клубом из Калифорнии четырехлетний контракт с возмжностью продления на 2 года. Соглашение вступит в силу с 1 января 2025 года, до конца 2024-го Лосано останется в ПСВ.

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