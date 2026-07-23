Дегтярев назвал поддержку Путина и единство власти главным условием возвращения России в мировой спорт

МОСКВА, 23 июля, ФедералПресс. На круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), посвященном олимпийским перспективам страны, глава Минспорта и ОКР Михаил Дегтярев обозначил фундамент успешного дипломатического наступления: без поддержки президента и консолидации всех ресурсов возвращение российских атлетов на международную арену было бы невозможным.