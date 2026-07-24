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test mazurok

2 подписчика
❌ В Симферополе 27 июля частично перекроют улицу 8 Марта

❌ В Симферополе 27 июля частично перекроют улицу 8 Марта Проезд будет закрыт с 08:00 до 14:00. Причина — плановые ремонтные работы на пересечении улиц 8 Марта и Крылова.

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