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Shot: ФСИН проверит, откуда у заключенных ростовского СИЗО флаги ИГИЛ и ножи

Shot: ФСИН проверит, откуда у заключенных ростовского СИЗО флаги ИГИЛ и ножи

Главное управление ФСИН проверит причастность сотрудников СИЗО в Ростове или обвиняемых к «Исламскому государству»*.

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Комментарии
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Сергей Ульмасов
Обысковые мероприятия как проводились? К тому же я уверен что средства связи у них были, кто то координировал их с воли. . Я сам отслужил в органах и службу начинал с СИЗО, знаю что при добросовестном выполнении всех необходимых мероприятий такого бы не было
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13 час.
brigadier21 Snytsarienko
Откуда откуда - оттуда-же, откуда телефоны, базы данных клиентов телефонных компаний, наркота, девушки облегченного поведения на День Рождения наиболее статусных сидельцев и прочие &quot;ништяки&quot;, связанные  с недобросовестным личным составом СИЗО. Капитализм на дворе - всё продаётся и всё покупается...
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13 час.

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