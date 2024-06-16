Shot: ФСИН проверит, откуда у заключенных ростовского СИЗО флаги ИГИЛ и ножи

Сергей Ульмасов

Обысковые мероприятия как проводились? К тому же я уверен что средства связи у них были, кто то координировал их с воли. . Я сам отслужил в органах и службу начинал с СИЗО, знаю что при добросовестном выполнении всех необходимых мероприятий такого бы не было