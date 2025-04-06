Напавшего на полицейского в Москве американца принудительно госпитализировали

Суд в Москве принудительно удовлетворил просьбу врачей клинической больницы имени Н. А. Алексеева принудительно госпитализировать в медучреждение, оказывающее психиатрическую помощь в стационарных условиях, американца Джозефа Татера, которого обвиняют в нападении на полицейского после скандала в московской гостинице Radisson.
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