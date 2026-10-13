Рязанский актер победил в международном конкурсе

Рязанский актёр и драматург Артём Абросимов написал пьесу о первой любви. 12 октября её авторская читка прошла на Малой сцене Тульского академического театра драмы.
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