Водитель не дал проехать скорой помощи, спешившей на помощь беременной женщине

В Сети появилась видеозапись, на которой водитель автомобиля Шкода при движении по улице Полесской села Октябрьский Завьяловского района Удмуртии не предоставил преимущество в движении скорой, которая двигалась с включенными проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом.
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