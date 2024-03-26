Водитель не дал проехать скорой помощи, спешившей на помощь беременной женщине

В Сети появилась видеозапись, на которой водитель автомобиля Шкода при движении по улице Полесской села Октябрьский Завьяловского района Удмуртии не предоставил преимущество в движении скорой, которая двигалась с включенными проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом.