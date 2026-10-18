В работе мы часто используем шаблонные формулировки целей СВО — "денацификация и демилитаризация", — порою не полностью отдавая себе отчет, каким конкретным смыслом наполнены эти слова и насколько реальны наши стратегические планы.
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