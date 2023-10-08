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Стали известны бойцы, получившие бонусы по итогам UFC Fight Night 229

Стали известны бойцы, получившие бонусы по итогам UFC Fight Night 229

В ночь с 7 на 8 октября в Лас-Вегасе (США) на арене «ЮЭфСи Апекс» состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 229.

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