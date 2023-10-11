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Маргарита Голубева стала победительницей конкурса «Мисс Россия 2023»

Маргарита Голубева стала победительницей конкурса «Мисс Россия 2023»

Маргарита Голубева Мисс Россия Маргарита Голубева стала победительницей конкурса «Мисс Россия 2023». 22-летняя представительница Санкт-Петербурга завоевала титул красоты и получила возможность представлять Россию на международных конкурсах красоты.

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