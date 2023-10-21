Минобразования Приангарья и организация родителей детей-инвалидов подписали соглашение о сотрудничестве

Министерство образования Иркутской области подписало соглашение о сотрудничестве с региональным отделением Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет, нуждающихся в представительстве своих интересов.
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