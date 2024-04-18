Танкисты РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ на правом берегу Днепра

Global Look Press/Spc. Hedil Hernandez/Keystone Press Agency Российские экипажи танков Т-72Б3 группировки войск "Днепр" с закрытой огневой позиции уничтожили склад боеприпасов ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области, сообщили в Минобороны РФ.
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