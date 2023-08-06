"Перестаньте маяться дурью". Сатановский уже не выбирает слова

L

Leonid

...давно перстал смотреть шабаш соловья с его "приглашёнными" (купленными гонорарами) т. н. спецами... однака соловью орден дадут за его пропаганду... а нормальных "экспертов" на этой передаче нет, как и в"большой-малой игре" на первом, так и на 60 минут... только бла-бла. и ничаво хорошево... Сладков вон молодец, ему верю, хотя и приходится ему иногда хитрить, что ба в эфир попасть...