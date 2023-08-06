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"Перестаньте маяться дурью". Сатановский уже не выбирает слова

"Перестаньте маяться дурью". Сатановский уже не выбирает слова

Внимательно слежу за высказываниями самых известных наших экспертов. И вот, пришел к выводу - нет сейчас никого жестче в высказываниях, чем Сатановский.

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Комментарии
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Валерий Шаронов
интересно ты на самом деле дурачёк или прикидываешся?
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11 час.
L
Leonid
...давно перстал смотреть шабаш соловья с его &quot;приглашёнными&quot; (купленными гонорарами) т. н. спецами... однака соловью орден дадут за его пропаганду... а нормальных &quot;экспертов&quot; на этой передаче нет, как и в&quot;большой-малой игре&quot; на первом, так и на 60 минут... только бла-бла. и ничаво хорошево... Сладков вон молодец, ему верю, хотя и приходится ему иногда хитрить, что ба в эфир попасть...
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2 час.
Наталия Шумакова
Кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Для начала подучите русский язык. Неприятно читать безграмотную писанину. Четыре ошибки в коротком предложении.
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10 мин.

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