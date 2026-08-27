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Царьград

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Муж раскрыл измену жены с помощью робота-пылесоса и сел в тюрьму

Муж раскрыл измену жены с помощью робота-пылесоса и сел в тюрьму

Мужчина хотел поговорить с женой через динамик робота-пылесоса, а в итоге заснял её с любовником.На Тайване обманутый муж смог доказать неверность супруги с помощью бытовой техники, но в итоге сам оказался на скамье подсудимых.

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