Муж раскрыл измену жены с помощью робота-пылесоса и сел в тюрьму

Мужчина хотел поговорить с женой через динамик робота-пылесоса, а в итоге заснял её с любовником.На Тайване обманутый муж смог доказать неверность супруги с помощью бытовой техники, но в итоге сам оказался на скамье подсудимых.
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