Медвежий угол

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Грязно оскорблявшую шебекинских детей крымскую вожатую-заукраинку подвергнут уголовному наказанию

Грязно оскорблявшую шебекинских детей крымскую вожатую-заукраинку подвергнут уголовному наказанию

По факту издевательств заукраинской вожатой над «мерзкими русскими детьми» в лагере «Мультфильм» в селе Песчаное будет заведено уголовное дело.

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Комментарии
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лина любимцева
Неделя прошла, как это безобразие стало  известно. А дело только &quot;БУДЕТ заведено&quot;?... ДА ОНА УЖЕ ДАВНО МАХНУЛА ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ в бандэрляндию. Ищи-свищи теперь ее!!!  Ща такое бездействие правоохранителей нужно УВОЛЬНЯТЬ!!
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3 час.
лл
лина любимцева
Скорее всего, &quot;свои&quot; в Крыму протащили ее.. Она же студентка и учится в &quot;Днепре&quot; - Днепропетровск по-нормальному.  КТО ее вообще пропустил в Крым при  таких условиях, не понятно? Пограничники у нас НИКАКИЕ!! Что вообще творится в России?!!
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3 час.
СЭМЭН Иваницкий
на зону... ёлочку пилить!!!
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2 час.

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