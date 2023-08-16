По факту издевательств заукраинской вожатой над «мерзкими русскими детьми» в лагере «Мультфильм» в селе Песчаное будет заведено уголовное дело.
Грязно оскорблявшую шебекинских детей крымскую вожатую-заукраинку подвергнут уголовному наказанию
Комментарии
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лина любимцева
Неделя прошла, как это безобразие стало известно. А дело только "БУДЕТ заведено"?... ДА ОНА УЖЕ ДАВНО МАХНУЛА ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ в бандэрляндию. Ищи-свищи теперь ее!!! Ща такое бездействие правоохранителей нужно УВОЛЬНЯТЬ!!
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3 час.
лл
лина любимцева
Скорее всего, "свои" в Крыму протащили ее.. Она же студентка и учится в "Днепре" - Днепропетровск по-нормальному. КТО ее вообще пропустил в Крым при таких условиях, не понятно? Пограничники у нас НИКАКИЕ!! Что вообще творится в России?!!
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3 час.
СЭМЭН Иваницкий
на зону... ёлочку пилить!!!
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2 час.
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