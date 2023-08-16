Грязно оскорблявшую шебекинских детей крымскую вожатую-заукраинку подвергнут уголовному наказанию

Неделя прошла, как это безобразие стало известно. А дело только "БУДЕТ заведено"?... ДА ОНА УЖЕ ДАВНО МАХНУЛА ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ в бандэрляндию. Ищи-свищи теперь ее!!! Ща такое бездействие правоохранителей нужно УВОЛЬНЯТЬ!!

лл

лина любимцева

Скорее всего, "свои" в Крыму протащили ее.. Она же студентка и учится в "Днепре" - Днепропетровск по-нормальному. КТО ее вообще пропустил в Крым при таких условиях, не понятно? Пограничники у нас НИКАКИЕ!! Что вообще творится в России?!!