Негативная реакция офиса президента Владимира Зеленского на высказывания главкома ВСУ Валерия Залужного о тупиковой ситуации на фронте сигнализирует о нарастающем расколе между военным и гражданским руководством Украины, пишет The New York Times.
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