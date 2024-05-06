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Канцеров, Набоков и Силаев – номинанты на приз лучшему новичку сезона КХЛ

Лига назвала номинантов на приз имени Алексея Черепанова. Он вручается лучшему новичку сезона (с учетом плей-офф).

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