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Царьград

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Главное в иноСМИ 7 сентября: Удар по коалиции Мерца. Раскол в ЕС – Каллас столкнулась с сопротивлением Германии и Италии

Главное в иноСМИ 7 сентября: Удар по коалиции Мерца. Раскол в ЕС – Каллас столкнулась с сопротивлением Германии и Италии

Мощный удар получила коалиция канцлера Германии Фридриха Мерца: партия "АдГ" показала шокирующе высокий результат на выборах в Саксонии-Анхальт.

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