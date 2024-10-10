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Врач Михалева: Мясо по-французски является самым вредным ужином  

Врач Михалева: Мясо по-французски является самым вредным ужином  

Врач-эндокринолог и диетолог «СМ-Клиника» Оксана Михалева рассказала, что наш ужин может оказать значительное влияние на набор веса, особенно если в рационе преобладают блюда, богатые жирами, углеводами и солью.

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