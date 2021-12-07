The Moscow Post

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ЕС и США могут ввести ограничения на обмен рубля

ЕС и США могут ввести ограничения на обмен рубля

Прессе стало известно о намерениях Запада по новым санкциям.Появилась информация о том, что США и ЕС рассматривают возможность появления новых санкционных мер против российской стороны, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на Bloomberg.

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