ЕС и США могут ввести ограничения на обмен рубля

Прессе стало известно о намерениях Запада по новым санкциям.Появилась информация о том, что США и ЕС рассматривают возможность появления новых санкционных мер против российской стороны, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на Bloomberg.
Прессе стало известно о намерениях Запада по новым санкциям.Появилась информация о том, что США и ЕС рассматривают возможность появления новых санкционных мер против российской стороны, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на Bloomberg.
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