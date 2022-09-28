Федеральное агентство новостей №1

6 761 подписчик

Сотрудники МЧС поймали потерявшую управление моторную лодку на Волге

Сотрудники МЧС поймали потерявшую управление моторную лодку на Волге

Ярославские спасатели остановили неуправляемую лодку, плавающую по акватории Волги. Благодаря бдительности граждан и работе сотрудников экстренной службы удалось избежать серьезного происшествия, передает МЧС России в официальном Telegram-канале.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх