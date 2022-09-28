Сотрудники МЧС поймали потерявшую управление моторную лодку на Волге

Ярославские спасатели остановили неуправляемую лодку, плавающую по акватории Волги. Благодаря бдительности граждан и работе сотрудников экстренной службы удалось избежать серьезного происшествия, передает МЧС России в официальном Telegram-канале.
Ярославские спасатели остановили неуправляемую лодку, плавающую по акватории Волги. Благодаря бдительности граждан и работе сотрудников экстренной службы удалось избежать серьезного происшествия, передает МЧС России в официальном Telegram-канале.
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