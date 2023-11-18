Единый день информирования.

Ежемесячно в Республике Беларусь проводятся единые дни информирования населения.Тема единого дня информирования ноябре:´ Экономическая безопасность - ключевое условие устойчивого развития белорусского государства ´Материалы в формате MS Word .
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