Алкоголь, цветы и люксовые часы: Как Фонд Ройзмана* зарабатывал на детях-инвалидах

Про больных детей на телевидении - это ОГРОМНЫЙ бизнес! Чему удивляемся? Продажным судам и прокурорам? Везде вранье, начиная с самого верха!

Балу -

А остальные фонды у нас все - святые?... Помнится и Хаматовой фонд попался на махинациях, почему чулпашка и рванула в прибалтику, объявив себя пострадавшей от происков "кровавой гэбни"...