Царьград Коллаж Царьграда Широкой общественности давно очевидно, что бывший мэр Екатеринбурга, оппозиционер и иноагент Евгений Ройзман* — персона, на которой, как говорится, клейма негде ставить.
Алкоголь, цветы и люксовые часы: Как Фонд Ройзмана* зарабатывал на детях-инвалидах
Комментарии
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ШКИПЕР
Чудны дела творятся на Урале. Пришла необходимость перешерстить всю " верхушку " региона.
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16 час.
Сергей Горбунов
Про больных детей на телевидении - это ОГРОМНЫЙ бизнес! Чему удивляемся? Продажным судам и прокурорам? Везде вранье, начиная с самого верха!
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12 час.
Балу -
А остальные фонды у нас все - святые?... Помнится и Хаматовой фонд попался на махинациях, почему чулпашка и рванула в прибалтику, объявив себя пострадавшей от происков "кровавой гэбни"...
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11 час.
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