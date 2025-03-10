Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • олег яковук
    Этим кто все это затеил Россия не нужна они заработают много денег и свалят от сюда на запад."Мы едем сюда, чт...
  • Семен Демин
    Российские воины лучшие в мире. В этом нет сомнений. А вот политики...  это вопрос. Чиновники до сих пор не дают ВС Р...Смерть из трубы. ...
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Алкоголь, цветы и люксовые часы: Как Фонд Ройзмана* зарабатывал на детях-инвалидах

Алкоголь, цветы и люксовые часы: Как Фонд Ройзмана* зарабатывал на детях-инвалидах

Царьград Коллаж Царьграда Широкой общественности давно очевидно, что бывший мэр Екатеринбурга, оппозиционер и иноагент Евгений Ройзман* — персона, на которой, как говорится, клейма негде ставить.

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Комментарии
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ШКИПЕР
Чудны дела творятся на Урале. Пришла необходимость перешерстить всю &quot; верхушку &quot; региона.
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16 час.
Сергей Горбунов
Про больных детей на телевидении - это ОГРОМНЫЙ бизнес! Чему удивляемся? Продажным судам и прокурорам? Везде вранье, начиная с самого верха!
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12 час.
Балу -
А остальные фонды у нас все - святые?... Помнится и Хаматовой фонд попался на махинациях, почему чулпашка и рванула в прибалтику, объявив себя пострадавшей от происков &quot;кровавой гэбни&quot;...
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11 час.
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