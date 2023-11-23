«Благодарны, что наш вопрос решен»: во Владивостоке исполнен наказ жителей одного из домов

В этом строительном сезоне во Владивостока дорожники отремонтировали по наказам депутатов пешеходные зоны, подъезды к домам и межквартальные дороги по 19 адресам, среди которых дом на проспекте 100-летия Владивостока, 64, сообщает PRIMPRESS.