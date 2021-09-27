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В Сингапуре запретили принимать гостей и сидеть в кафе большими компаниями

В Сингапуре запретили принимать гостей и сидеть в кафе большими компаниями

Власти Сингапура вновь ужесточили социальные ограничения, несмотря на то, что большая часть населения – 82% – вакцинирована против коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на заявление межведомственной группы по борьбе с распространением COVID-19.

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