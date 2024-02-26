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МЭР вступилось за выбивающих из россиян долги коллекторов из недружественных стран

МЭР вступилось за выбивающих из россиян долги коллекторов из недружественных стран

Минэкономразвития РФ выступило против запрета на работу с российскими должниками для коллекторских агентств и финансовых организаций из недружественных стран, поскольку это может нарушить права кредиторов и не несет явного антисанкционного эффекта.

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