МЭР вступилось за выбивающих из россиян долги коллекторов из недружественных стран

Минэкономразвития РФ выступило против запрета на работу с российскими должниками для коллекторских агентств и финансовых организаций из недружественных стран, поскольку это может нарушить права кредиторов и не несет явного антисанкционного эффекта.
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