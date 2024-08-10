«РВ»: украинские военные подделали фото с указателем «Курск — 10 км»

Украина пытается вызвать панику в Курской области, используя в том числе фальшивые фотографии. Например, украинские каналы распространили изображение военных на фоне указателя с надписью «Курск — 10 км», однако это оказалось подделкой, о чем сообщили в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны» («РВ»).