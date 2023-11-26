Больной пневмонией папа римский поедет в ОАЭ на конференцию по климату

Папа Римский Франциск сообщил, что у него воспаление легких. Воскресную проповедь он провел из своей резиденции по видеосвязи, но в конце следующей недели планирует отправиться в Дубай для участия в климатической конференции COP28.
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