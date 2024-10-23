Эксперты БРИКС обсудили, как расширить международную кооперацию на рынках цветных, редкоземельных металлов и драгоценных камней

В канун Саммита БРИКС 2024 на площадке Торгово-промышленной палаты Республики Татарстан прошло заседание круглого стола на тему «Расширение международной кооперации на рынках цветных, редкоземельных металлов и драгоценных камней», рассказывает «Техносуверен».
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