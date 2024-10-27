Караганов: ради своих интересов Запад жертвует украинцами, бросая их в огонь

Западные страны приносят украинцев в жертву, что приводит к огромным потерям. Об этом научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов заявил в эфире YouTube-канала Гленна Дизена.
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