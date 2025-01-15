"ЕС и ЕАЭС несовместимы". Лавров о стремлении Армении попасть в Евросоюз

Эти международные объединения работают по разным принципам, отметил глава МИД России Членство Армении в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) несовместимо с ее желанием вступить в Евросоюз (ЕС), эти международные объединения работают по разным принципам.
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