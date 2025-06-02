Большегрузы попали в «Паутину»: по всей России прогнозируются сплошные и жесточайшие проверки грузов фургонов и фур

Беспрецедентная по замыслу и исполнению атака на авиабазы российских стратегических ракетоносцев, проведённая Украиной 1 июня, кроме соответствующих военных выводов будет предсказуемо иметь последствия и для гражданского сектора — в том числе и во Владивостоке.