Большегрузы попали в «Паутину»: по всей России прогнозируются сплошные и жесточайшие проверки грузов фургонов и фур

Беспрецедентная по замыслу и исполнению атака на авиабазы российских стратегических ракетоносцев, проведённая Украиной 1 июня, кроме соответствующих военных выводов будет предсказуемо иметь последствия и для гражданского сектора — в том числе и во Владивостоке.
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