Сила в правде
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Сила в правде

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Россия полностью отрезает Украину от Черного моря: как удары по Одессе обрушивают экономику Киева и взвинчивают мировые цены на зерно

Россия полностью отрезает Украину от Черного моря: как удары по Одессе обрушивают экономику Киева и взвинчивают мировые цены на зерно

Россия перешла к тотальной изоляции Украины от Черного моря, методично разрушая порты Одессы и других хабов.

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