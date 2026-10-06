German authorities arrest former head of intelligence for espionage

August Hanning, Germany's former head of national intelligence, was arrested on Tuesday by German authorities on charges of espionage and treason.
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