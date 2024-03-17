В России начались выборы президента: они пройдут три дня

В самых восточных регионах России — на Камчатке и Чукотке — в 08:00 по местному времени (23:00 мск 14 марта) открылись первые избирательные участки для участия граждан в голосовании на выборах президента РФ.
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