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Туристам, отдыхающим в высокогорье, не стоит доверять свою жизнь неквалифицированным гидам

Туристам, отдыхающим в высокогорье, не стоит доверять свою жизнь неквалифицированным гидам

Спасатели в Приэльбрусье отмечают, что сейчас участились случаи, когда совершенно неподготовленные люди никого не предупреждая идут в высокогорную зону или даже пытаются совершить восхождения на вершины, что приводит зачастую к авариям.

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