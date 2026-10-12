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Вечерний Новосибирск

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Аномальное тепло задержало миграцию перелетных птиц из Новосибирской области

Аномальное тепло задержало миграцию перелетных птиц из Новосибирской области

В Новосибирской области погода скорректировала сроки миграции перелетных птиц. Жаркий август и аномально теплые первые два месяца осени задержали пернатых в родных местах.

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