Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Какие новые ограничения планируется ввести для иноагентов. Главное

Какие новые ограничения планируется ввести для иноагентов. Главное

© Валерий Шарифулин/ ТАСС Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев рассказал, что депутаты в скором времени намерены обсудить новые ограничения для иностранных агентов.

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Комментарии
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ШКИПЕР
Это надо было делать ещё вчера.
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13 час.
B
Badi
И даже позавчера...
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10 час.
Игорь Васиков
Ввести огромные штрафы и гасить их из средств прибыли иноагентов.
Ответить
5 час.

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