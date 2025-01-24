Какие новые ограничения планируется ввести для иноагентов. Главное

© Валерий Шарифулин/ ТАСС Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев рассказал, что депутаты в скором времени намерены обсудить новые ограничения для иностранных агентов.
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