Какие новые ограничения планируется ввести для иноагентов. Главное

© Валерий Шарифулин/ ТАСС Глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев рассказал, что депутаты в скором времени намерены обсудить новые ограничения для иностранных агентов.