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Русская весна

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Будущее уже здесь: российский студент придумал умные очки для промышленности

Будущее уже здесь: российский студент придумал умные очки для промышленности

Студент первого курса магистратуры факультета инженерной механики РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина создал умные очки смешанной и дополненной реальности для применения в промышленных секторах, включая энергетическую отрасль.

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