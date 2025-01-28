Будущее уже здесь: российский студент придумал умные очки для промышленности

Студент первого курса магистратуры факультета инженерной механики РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина создал умные очки смешанной и дополненной реальности для применения в промышленных секторах, включая энергетическую отрасль.
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