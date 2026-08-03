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FiNE NEWS

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Мирошник назвал удар ВСУ по детской площадке в Белгородской области военным преступлением

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник осудил удар беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины по детской площадке в селе Принцевка Белгородской области.

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