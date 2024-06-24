Депутат о продаже Родины мигрантам: Это не бардак, а умысел и коррупция

ЕА

Евгений Алексеенко

Власть медленно ,но верно ведет страну к хаусу,а значит к погибели.В последнее время мы с вами довольно часто слышим о задержаниях разнообразных коррупционеров, так или иначе связанных с миграционными потоками.И если сложить все эти дела воедино, то речь идёт о десятках тысяч нелегалов, купивших право находиться на территории нашей страны у наших же граждан в погонах.А если прикинуть сколько таких дельцов ещё продолжает свое грязное дело, я даже и не знаю, сотнями тысяч считать или уже миллионами...