# Чернильница В последнее время мы с вами довольно часто слышим о задержаниях разнообразных коррупционеров, так или иначе связанных с миграционными потоками.
Депутат о продаже Родины мигрантам: Это не бардак, а умысел и коррупция
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ЕА
Евгений Алексеенко
Власть медленно ,но верно ведет страну к хаусу,а значит к погибели.В последнее время мы с вами довольно часто слышим о задержаниях разнообразных коррупционеров, так или иначе связанных с миграционными потоками.И если сложить все эти дела воедино, то речь идёт о десятках тысяч нелегалов, купивших право находиться на территории нашей страны у наших же граждан в погонах.А если прикинуть сколько таких дельцов ещё продолжает свое грязное дело, я даже и не знаю, сотнями тысяч считать или уже миллионами...
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14 час.
ninikooo Митусова
Вот 93 человека и оставить, а остальных- гнать поганой метлой. Они в 5-м ни в 10-м чтении не могут принять ни один закон в интересах россиян, все законы- против народа, ну и на кой ляд они там нужны, воры и предатели?!
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4 час.
Татьяна Коровина
А вот не хрен двигать в депутаты по партийным спискам кого ни попадя
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4 час.
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