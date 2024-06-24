Театр абсурда
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Театр абсурда

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Депутат о продаже Родины мигрантам: Это не бардак, а умысел и коррупция

Депутат о продаже Родины мигрантам: Это не бардак, а умысел и коррупция

# Чернильница В последнее время мы с вами довольно часто слышим о задержаниях разнообразных коррупционеров, так или иначе связанных с миграционными потоками.

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Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
Власть медленно ,но верно ведет страну к хаусу,а значит к погибели.В последнее время мы с вами довольно часто слышим о задержаниях разнообразных коррупционеров, так или иначе связанных с миграционными потоками.И если сложить все эти дела воедино, то речь идёт о десятках тысяч нелегалов, купивших право находиться на территории нашей страны у наших же граждан в погонах.А если прикинуть сколько таких дельцов ещё продолжает свое грязное дело, я даже и не знаю, сотнями тысяч считать или уже миллионами...
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14 час.
ninikooo Митусова
Вот 93 человека и оставить, а остальных-  гнать поганой метлой. Они в 5-м ни  в 10-м чтении не могут принять ни один закон в интересах россиян, все законы- против народа, ну и на кой ляд они там нужны, воры и предатели?!
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4 час.
Татьяна Коровина
А вот не хрен двигать в депутаты по партийным спискам кого ни попадя
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4 час.

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