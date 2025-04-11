Врач Демьяновская: слушать музыку перед сном полезно

Перед сном полезно слушать спокойную музыку, особенно если есть трудности с засыпанием. Об этом в беседе с РИАМО сообщила врач-невролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская.
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