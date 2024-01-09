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Деннису Шредеру не понравилось, когда «Рэпторс» перевели его на скамейку

«Торонто» по ходу сезона перевел разыгрывающего во вторую пятерку. Как сообщает Sportsnet, немецкий разыгрывающий был недоволен, так как при переходе в канадский клуб видел себя игроком стартового состава.

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