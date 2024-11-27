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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Tencent и Intel разработали Sunday Dragon 3D One — первый в мире портативный игровой ПК с 3D б...

Tencent и Intel разработали Sunday Dragon 3D One — первый в мире портативный игровой ПК с 3D б...

Tencent и Intel разработали Sunday Dragon 3D One — первый в мире портативный игровой ПК с 3D без очковУстройство является экспериментальным и было создано в целях изучить потенциал технологии 3D Naked-Eye в сегменте игровых развлечений.

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