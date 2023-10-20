Российский теннисист Шевченко планирует выступать за Казахстан

84-я ракетка мира Александр Шевченко начал процедуру оформления гражданства Казахстана. Об этом в интервью «Чемпионату» рассказал вице-президент Федерации тенниса Казахстана Юрий Польский: «Шевченко получает вид на жительство.
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