Зеленский заявил, что обещанных Киеву систем ПВО недостаточно

В ходе выступления в Фонде имени президента Рональда Рейгана в Вашингтоне Владимир Зеленский обратился к союзникам Украины и заявил, что пять новых систем ПВО Patriot, безусловно, помогут Украине, но при этом подчеркнул, что такого их количества все же недостаточно.