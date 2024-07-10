Зеленский заявил, что обещанных Киеву систем ПВО недостаточно

В ходе выступления в Фонде имени президента Рональда Рейгана в Вашингтоне Владимир Зеленский обратился к союзникам Украины и заявил, что пять новых систем ПВО Patriot, безусловно, помогут Украине, но при этом подчеркнул, что такого их количества все же недостаточно.
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