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Царьград

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"День любви" не удался: На вечеринку с Хакамадой нагрянули люди в масках, источник пишет о "белом порошке"

"День любви" не удался: На вечеринку с Хакамадой нагрянули люди в масках, источник пишет о "белом порошке"

Силовики устроили рейд в клубе, где выступала с ди-джей сетом бывший политик Ирина Хакамада. Вечеринка проходила в честь Дня влюблённых, билеты на неё стоили от 50 тысяч рублей.

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Комментарии
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тн
татьяна неструева
хакамада наркоманка  .
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19 час.
Roman Resser
Бля..., такую &quot;голую вечеринку&quot; сорвали силовики.
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18 час.
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