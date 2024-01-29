«Президентский маршрут»: Дети из Белгородской области посетили Ледовый дворец «Байкал» в Иркутске

В рамках проекта «Президентский маршрут» 37 школьников из Белгородской области, отдыхающих в Приангарье и 16 юных иркутян, увлекающихся хоккеем с мячом, посетили Ледовый дворец спорта «Байкал» в Иркутске.
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